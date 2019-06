Marcelo Velazco: "Es casi un hecho que jugaremos la Liga Nacional de Básquet"

El actual Vicepresidente de Argentino de Junín, Marcelo Velazco, se expresó acerca del futuro de la institución y manifestó que, casi con seguridad, el Turco estará participando de la próxima Liga Nacional. Eso sí, no descartó la posibilidad de alejarse de su actual cargo: "Lambrisca y yo estamos un poco cansados".

-Hay un rumor de que habrá cambio de dirigencia, ¿es esto cierto?

-Aún no hemos tomado decisiones respecto a ello. Existe la posibilidad que otros integrantes de la comisión directiva asuman esos cargos y nosotros seguiríamos pero ya no con tanta responsabilidad. De todos modos todavía no está definido. La idea es esa en principio. Ya con Germán (Lambrisca, el presidente) estamos un poco cansados de tanta lucha.

-¿Pondrán en venta la plaza nuevamente?

-Terminamos mejor económicamente. Es casi un hecho que vamos a jugar La Liga, pero siempre con bajo presupuesto claro. La idea es elegir bien el plantel.

-¿Cómo calificás el trabajo de Huarte?

-Muy bueno. Hizo un gran trabajo. Nos pone muy contentos. Es una gran tranquilidad que podamos contar con él y quizás con un nuevo proyecto. También para él significa un despegue en lo profesional, en su carrera. Así que la satisfacción es doble.

-¿En algún momento sentiste que descendían?

-Estamos acostumbrados a esa lucha. Pero Argentino nunca se da por vencido. Por ahí nos subestiman pero siempre vamos a dar pelea. En un momento del torneo estábamos complicados, igualmente siempre mantuvimos la esperanza y por eso hicimos cambios en el plantel que pudimos hacerlo a tiempo, para intentar llegar al objetivo. Lo logramos.

-¿Por qué decidieron el corte de Maffei?

-Quizás no hubo entendimiento. La verdad que el equipo cambió mucho desde su alejamiento. A veces hay buenos entrenadores que no logran llegar o imponer su idea al grupo. Creo que eso fue lo que le pasó.