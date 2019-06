Club Los Indios arriba hoy a sus 90 años de vida institucional, con logros y esfuerzo

Los Indios arriba hoy a los 90 años de vida institucional.

Entidad arraigada en el corazón del barrio El Picaflor, fue famosa en su inicios por los grandes bailes y populares orquestas que pasaron en épocas de antaño.

Originalmente tenía una cantina y una cancha de bochas. Había una tribuna grande en la cancha, sobre la pared que da a calle Pellegrini. Adelante una boletería y un altillo donde se ponía un tablero de chapa.

La entidad fue pionera en la iluminación con luz artificial. Se comenzó a hacer el techado del estadio con mucho sacrificio y luego llegó don Tomás Corrado que le dio el cierre definitivo. A la postre se le instituyó su nombre al estadio.

Deportivamente la entidad ostenta el pentacampeonato de la Asociación Juninense de Básquetbol, en un hecho histórico para la primera división de nuestra ciudad.

Basso: “Contener a los chicos”

El dirigente y ex presidente de la entidad, Juan Carlos Basso, djo que “Nosotros hacemos una gran tarea social, conteniendo un montón de chicos. Vienen al club a jugar, divertirse y aprender este deporte que es el básquetbol. No están en la calle, están dentro de una institución que además los forma como personas.

Hemos completado en este tiempo todas las remodelaciones que nos hemos propuesto, como vestuario, canchas y lugares alternos.

La situación hoy en día no es de las mejores, pero siempre tenemos algo en carpeta que con el sacrificio y trabajos de todos siempre se llegan a cumplir en el futuro.

Nunca nos quedamos cruzados de brazos. Siempre estamos haciendo algo para el progreso del club”.

Comisión directiva

Presidente: Gustavo Vincenti

Vice: Javier Ratkovich

Secretario: Mauro Vera

Tesorera: Jorgelina Ratto

Vocales: Basso, Iribarne, Di Viesti, entre otros.