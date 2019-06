Variaciones en la programación del “Apertura”

La Asociación Juninense de Básquetbol dispuso algunos cambios en la programación del campeonato “Apertura”, en lo que respecta a la semana que viene.

En tanto, hoy se juegan dos tiras de las divisiones formativas en nuestra ciudad y la vecina localidad de Lincoln, siendo este el detalle de la programación:

Hoy

Club San Martín:

17 U-15 San Martín vs. Ciclista

19 U-17 San Martín vs. Ciclista

Club Cavul

17 U-15 de Cavul vs. 9 de Julio

19 U-17 de Cavul vs. 9 de Julio

Lunes 3 (liguilla)

Club Argentino

19 U15 Argentino vs San Martín

21 U17 Argentino vs San Martín

Club Cavul

19 U15 Cavul vs 9 de Julio

Martes 4

Club Argentino

19.30 U15 Argentino vs Cavul

Club Sarmiento

21 U17 Sarmiento vs Cavul

Miércoles 5

Club Sarmiento

19 U17 Sarmiento vs Junín

21 Mayores Sarmiento vs Junín

Club San Martín

19 U17 San Martín vs Ciclista

21 Mayores San Martín vs Ciclista

Jueves 6

Club Porteño

19.30 U17 Porteño vs Los Indios

21.30 Mayores Porteño vs Los Indios

Club San Martín

19.30 U17 San Martín B vs 9 de Julio

Viernes 7

Club Cavul

19 U17 Cavul vs El Linqueño

21 Mayores Cavul vs El Linqueño

Baigorrita

21 Mayores Deportivo vs 9 de Julio

Club Sarmiento

19 U15 Sarmiento vs Junín

21 U19 Sarmiento vs Junín

Sábado 8

Club San Martín

17 U15 San Martín vs Ciclista

19 U19 San Martín vs Ciclista

Club Cavul

17 U15 Cavul vs El Linqueño

Club El Linqueño

19.30 U19 El Linqueño vs 9 de Julio

Club Los Indios

17 U15 Los Indios vs Porteño

Lunes 10

Club Sarmiento

19 U15 Sarmiento vs Argentino

21 U19 Sarmiento vs Argentino

Club Ciclista (liguilla)

19.30 U15 Ciclista vs Cavul

21.30 U17 Ciclista vs Cavul