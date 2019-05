Juegan partidos por las liguillas de formativas

Argentino y 9 de Julio continúan esta noche con la programación de las liguillas U-15 y U-17 que otorga dos plazas para la etapa zonal contra los equipos de la Asociación de Chivilcoy, camino al provincial de la categoría.

En tanto mañana sábado se juegan partidos de las divisiones formativas por el campeonato apertura de la Asociación Juninense de Básquetbol.

El detalle de la programación a desarrollarse es la siguiente:

Hoy (liguilla), Club Argentino: 19 hs., U-15 Argentino vs 9 de Julio; a las 21, U-17 Argentino vs 9 de Julio.

Sábado 1, Club San Martín: 17, U-15 San Martín vs. Ciclista; 19, U-17 San Martín vs. Ciclista.

Club Cavul de Lincoln: 17 hs., U-15 de Cavul vs. 9 de Julio; y a las 19, U-17 de Cavul vs. 9 de Julio.

Lunes 3 (liguilla), Club Argentino: 19, U-15 de Argentino vs. San Martín; 21, U-17 de Argentino vs. San Martín.

Club Cavul: A las 19, U-15 de Cavul vs. 9 de Julio; y desde las 21, U-17 de Cavul vs. 9 de Julio.

Martes 4, Club Argentino: A las 19.30, U-15 de Argentino vs. Cavul.

Club Sarmiento: A las 21, U-17 de Sarmiento vs. Cavul de Lincoln.

Miércoles 5, Club Sarmiento: A las 19, U-17 de Sarmiento vs. Junín; 21, Mayores de Sarmiento vs. Junín.

Club San Martín: A las 19, U-17 de San Martín vs. Ciclista; y a las 21, mayores de San Martín vs. Ciclista.

Jueves 6, en el Club Porteño de Chacabuco: A las 19.30, U-17 de Porteño vs. Los Indios; y a las 21.30, mayores de Porteño vs. Los Indios.

Club San Martín: Desde las 19.30, U-17 de San Martín “B” vs. 9 de Julio.

Viernes 7, Club Cavul: A las 19, U-17 de Cavul vs. El Linqueño; y a las 21, mayores de Cavul vs. El Linqueño.

En Baigorrita, a las 21, mMayores de Deportivo (B) vs. 9 de Julio.

Club Sarmiento: A las 19, U-15 de Sarmiento vs. Junín; y a las 21, U-19 de Sarmiento vs. Junín.

Sábado 8, Club San Martín: A las 17, U-15 de San Martín vs. Ciclista; a las 19, U-19 de San Martín vs. Ciclista.

Club Cavul: A las 17, U-15 de Cavul vs. El Linqueño

Club El Linqueño: A las 19.30, U-19 de El Linqueño vs. 9 de Julio.

Club Los Indios: A las 17, U-15 de Los Indios vs. Porteño de Chacabuco.

Lunes 10 en el Club Sarmiento: A las 19, U-15 de Sarmiento vs. Argentino; y a las 21, U-19 de Sarmiento vs. Argentino.

Club Ciclista (liguilla): A las 19.30, U-15 de Ciclista vs. Cavul; y 21.30, U-17 de Ciclista vs. Cavul.