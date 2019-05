Ciclista ya conoce el fixture del provincial

Las chicas verdirrojas debutarán el próximo sábado 8 de junio en el Coliseo del Boulevard, ante Circulo Penitenciario de La Plata. Se formarán dos zonas integradas por tres equipos cada una. Se juega todos contra todos, quedando en cada fecha un equipo libre, el certamen es a dos ruedas, lo que da un total de seis fechas y cuatro partidos cada uno.

Plantel

Rocío Peralta, Florencia Scandolera, Melina Eizaguirre, Florencia Alderisi, Sasha Herrera, Camila Videla, Micaela Had, Mailen Witting, Daiana Neila, Lorena Basso, Constanza Pérez, Romina Fulcheri y Josefina González. La entrenadora es Sandra Ibarra y la PF Natalia Bruno.

Fixture

FECHA 01 (8-6)

Ciclista vs. Circulo Penitenciario (LP)

Quilmes vs. Rivadavia (N)

FECHA 02 (15-06)

Rivadavia (N) vs. Peñarol (MDP)

Ferro (O) vs. Ciclista

FECHA 03 (22-06)

Peñarol (MDP) vs. Quilmes (MDP)

Circulo Penitenciario (LP) vs. Ferro (Olavarría)

FECHA 04 (06-07)

Rivadavia (N) vs. Quilmes

Circulo Penitenciario (LP) vs. Ciclista

FECHA 05 (13-07)

Peñarol vs. Rivadavia (N)

Ciclista vs. Ferro (Olavarría)

FECHA 06(20-07)

Quilmes (MDP) vs. Peñarol

Ferro (Olavarría) vs. Circulo Penitenciario (LP).