Japez: “Lo que no se tiene que perder es la dignidad”

Según reza el diario El Entrerrios, Estudiantes de Concordia finalizó este viernes su participación en la Liga Nacional de Básquetbol, luego de perder en el quinto partido la serie de playoffs contra Boca Juniors, en Buenos Aires, que fue el que clasificó a los octavos de final y jugará contra San Lorenzo.

Durante el último cuarto, cuando ya el partido estaba prácticamente definido, el DT del Verde pidió un minuto y dio una lección a sus jugadores. El juninense Eduardo “Chiche” Japez les dijo: “Lo que no se tiene que perder es la dignidad, porque si nosotros nos vamos de este torneo nos vamos dignos” y agregó: “Lamentablemente el juego ya se va a ir, pero nosotros nos tenemos que ir con la frente en alto muchachos, tranquilos”.

“Si llegamos hasta acá es por algo. Lamentablemente el juego se fue para otro lado, entonces no nos desesperemos, nuestros puntos no van a valer 15 o 20, lo que no tenemos que permitir es que la pasen cómodos. Iguálenlos, defiéndanlo y que no se crean que son superiores a nosotros”, les sugirió.

Para finalizar, el técnico que llevó al equipo entrerriano a obtener la permanencia en el torneo y jugar los 5 partidos de playoffs concluyó: “Nos vamos dignos del torneo, muchachos, nos vamos dignos. Hicimos un buen torneo” y recibió los aplausos de los jugadores, que ingresaron a jugar los segundos finales del partido con el que se despidieron de esta temporada.

El video del minuto fue subido por distintos usuarios en las redes sociales y es compartido por muchos, que destacan la lección de valores que dio durante el partido el DT a sus jugadores.



Laprovittola, MVP en España

Laprovittola está pasando un momento inigualable en su carrera. Luego de un frustrado año en el Zenit ruso, donde fue desplazado del plantel e incluso pensó en dejar la actividad profesional, apostó por el histórico Joventut en la mitad de la temporada 2017/2018. Fue uno de los referentes para el equipo no descienda y en este torneo, ya asentado en el conjunto catalán, dejó pequeñas a todas las estadísticas.

Ya había sido noticia por integrar el quinteto ideal de la temporada, junto a otros cuatro jugadores extranjeros: Stan Okoye (estadounidense nacionalizado nigeriano), Bojan Dubljevic (montenegrino), Walter Tavares (caboverdiano) y Facundo Campazzo. Dos jugadores nacionales volvieron a estar en la cima de una de las ligas más importantes del mundo después de 12 años, cuando en el 2007 conformaron el quinteto ideal Pablo Prigioni y Luis Scola.

Pero hoy llegó la confirmación oficial de lo que muchos -argentinos y catalanes- esperaban. Laprovittola fue elegido como el jugador más valioso de la Liga Endesa. Se enteró a través de sus padres, Margarita Stolbizer y Juan Laprovittola, quienes lo sorprendieron con el premio mientras daba una entrevista en el estadio de Joventut. Luego, llegó el plantel completo para felicitarlo: una muestra de compañerismo a días del primer partido de cuartos de final, contra Barcelona.

La temporada regular de Laprovittola terminó con promedios de 17,2 puntos (1° en el torneo), 6,4 asistencias (2°) y 2,5 rebotes para un 17,2 de valoración (2°) en 30:38 minutos por noche (2°). Además, fue elegido como mejor latinoamericano y lideró en los rubros de tiros libres encestados (3,71) y faltas recibidas (5,29).

De esta forma, se convierte en el cuarto argentino en ganar el MVP de la liga española, luego de que lo hagan Walter Hermann (2003), Andrés Nocioni (2004) y Luis Scola (2005 y 2007). Gran respaldo en la confianza del base ex Lanús en un año donde tendrá mucha responsabilidad con la celeste y blanca en el mundial de China. Felicitaciones a él y a todos sus formadores en el país.