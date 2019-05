San Martín le ganó a Argentino como visitante

San Martín clasificó anoche a cuartos de final del campeonato apertura de la Asociación Juninense de Básquetbol, tras derrotar como visitante a Argentino por 71 a 65. Mañana es el turno de Ciclista Juninense y Sarmiento, a las 21 en el Coliseo del Boulevard. Detalle:



Anoche

U15 Ciclista 51 vs Sarmiento 60

U19 Ciclista 78 vs Sarmiento 58

U17 Argentino 87 vs San Martín 81

Mayores Argentino 65 vs San Martín 71

Miércoles

Club Ciclista

19 U17 Ciclista vs Sarmiento

21 Mayores Ciclista vs Sarmiento

Club Argentino

19 U15 Argentino vs San Martín

21 U19 Argentino vs San Martín

Viernes 31 (liguilla)

Club Argentino

19 U15 Argentino vs 9 de Julio

21 U17 Argentino vs 9 de Julio

Sábado 1

Club San Martín

17 U15 San Martín vs Ciclista

29 U17 San Martín vs Ciclista

Club Cavul

17 U15 Cavul vs 9 de Julio

19 U17 Cavul vs 9 de Julio