Junín y Bahía Blanca definen el título

Junín enfrentará en la mañana de hoy a Bahía Blanca por el título del 52º torneo provincial U19 de Básquetbol.

Juegan a las 11 en el Coliseo del Boulevard. Junín adquirió el derecho a disputar esta instancia final tras derrotar anoche a Chivilcoy, en semis, por 85-68 y Bahía Blanca hizo lo propio ante La Plata por 89-70.

Además en horas de la mañana, Tandil quedó quinto tras vencer 80-70 a Pergamino.

Jornada IV

Pergamino 70 vs Tandil 80 (5to puesto)

Bahía Blanca 89 vs La Plata 70 (semis)

Junín 85 vs Chivilcoy 68 (semis)

Hoy (final)

11 Ciclista: Junín vs Bahía Blanca

10 San Martín: La Plata vs Chivilcoy (3er puesto)