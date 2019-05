Junín le ganó a La Plata en su debut

Con un gran marco de público comenzó ayer en nuestra ciudad la 52º edición del Campeonato Provincial U19 de Básquetbol.

Junín debutó con una victoria contundente sobre La Plata por 81-67 en el Coliseo del Boulevard. Previamente se realizó la ceremonia de apertura con el ingreso de las banderas Argentina (la portó Juan Cangelosi) y Bonaerense (Maximiliano Tamburini). Luego desfilaron las delegaciones y se lucieron la banda militar Curupayti de GA10 y un grupo de baile.

Además Tandil le ganó a Bahía Blanca 80 a 76 y Chivilcoy a Pergamino 77-73.

Hoy habrá doble jornada donde por la mañana nuestro combinado enfrentará a Tandil y por la tarde jugará el interzonal ante Pergamino.





Anoche

Zona II: Chivilcoy 77 Vs Pergamino 73

Zona I: Junín 81 Vs La Plata 67

Interzonal: Bahía Blanca 76 Vs Tandil 80

Hoy

Ciclista 11 Junín Vs Tandil

9 de Julio 11 Pergamino Vs Bahía Blanca

San Martin 11 Interzonal La Plata Vs Chivilcoy

San Martín 19 La Plata Vs Tandil

Ciclista 19 Chivilcoy Vs Bahía Blanca

Ciclista 21 Interzonal Junín Vs Pergamino

Sábado 25 (semis)

San Martín 11 5°y 6°puesto 3° Zona 1 vs 3° Zona 2

Ciclista 18.30 juego 1 - 1° Zona 2 vs 2° Zona 1

Ciclista 20.30 juego 2 - 1° Zona 1 vs 2° Zona 2



Domingo 26 (final)

Ciclista 10 3° y 4° puesto (perdedor juego 1 vs perdedor juego 2)

Ciclista 12 Ganador juego 1 vs Ganador juego 2