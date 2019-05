Arranca la semana con las formativas

Comienza hoy una corta semana basquetbolística local, que le dará paso al provincial de juveniles a partir del jueves venidero. Mañana, partidazo entre Los Indios y Cavul en busca del “1”. Detalle:

Hoy

Club Porteño

20 U15 Porteño vs Junín

Club El Linqueño

19.30 U15 El Linqueño vs 9 de Julio

21.30 U19 El Linqueño vs 9 de Julio

Martes 21

Club Los Indios

18 U15 Los Indios vs Cavul

19.30 U17 Los Indios vs Cavul

21.30 Mayores Los Indios vs Cavul

Miércoles 22

Club El Linqueño

19.30 U17 El Linqueño vs San Martín B

21.30 Mayores El Linqueño vs Baigorrita

Club Junín

19.30 U17 Junín vs Porteño

21.30 Mayores Junín vs Porteño