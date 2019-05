Confirmaron los doce de la selección juninense

Junín debutará ante La Plata en el Provincial U 19 que se desarrollará desde este jueves 23 hasta el domingo 26 en nuestra ciudad.

El entrenador Juan Pablo Chami confirmó los doce jugadores que estarán en el plantel, tras el último entrenamiento este fin de semana.

El equipo

Tobías Franchela (Escolta, Ciclista), Bruno Conti (Base, Ciclista), Lucas Lombardi (Alero, Ciclista), Silvano Merlo (Escolta, Ciclista), Agustín Cavallín (Alero, Argentino), Enzo Filipetti (Pivot, Argentino), Renzo Yópolo (Escolta, Argentino), Manuel Di Marco (Ala/Pivot, Argentino), Valentín Ferrarezi (Pivot, Los Indios), Facundo Japez (Base, Gimnasia y Esgrima LP), Tomás Sánchez (Ala/Pivot, Gimnasia y Esgrima LP) y Martín Fabris (Escolta, Gimnasia y Esgrima LP).

Cuerpo Técnico: Juan Pablo Chami (Director Técnico); Federico Martínez y Julio Mázzaro (Asistentes Técnicos).

Detalles

El Congreso de Delegados tendrá lugar en la sede de la Asociacion Juninense de Básquetbol (José I. Arias 638) el día jueves 23 de mayo de 2019 a las 15.

Orden del día

a) Comisión de poderes.

b) Firma del acta.

c) Constitución tribunal de penas.

d) Programación: Designación de la Comisión de poderes, de tres (3) Miembros y consideración del despacho sobre validez de las presentadas.

Designación de dos (2) Delegados para firmar el Acta.

Toma conocimiento el Tribunal de Disciplina de la AJB o integrarlo según sea el caso.

El Congreso de Delegados es el ente que se debe expedir sobre la inscripción de Técnicos, Jueces, Jugadores y Auxiliares.

El Congreso sesionará las veces que fueran necesarias, para resolver situaciones relacionadas con la ETAPA FINAL del Campeonato Provincial, dentro de las prescripciones del artículo 27; Inmediatamente de finalizado el certamen, se realizará la sesión de clausura para oficializar y dar a conocer la clasificación final.

EL COMITÉ ORGANIZADOR RESUELVE:

1°) El presidente de cada delegación, será responsable de hacer cumplir las disposiciones que se detallan:

a) Respetar el horario de descanso del Complejo Habitacional “PIONEER”. Presentarse en los horarios establecidos para el desayuno - almuerzo - merienda y cena. (La organización no se responsabiliza por la atención fuera de los mismos)

b) Comportamiento dentro y fuera del Complejo Habitacional “PIONEER” de cualquier integrante de la delegación a su cargo – roturas – desmanes - provocaciones en la sede donde se desarrolla el Campeonato. Rotura – sustracciones de elementos – frazadas - etc.

c) Cumplimiento estricto en los horarios de encuentros del certamen.

2°) La Asociación Juninense de Básquetbol no se responsabilizará del extravío, hurto de objetos de valor o dinero.

3°) Todas las extras, incluyendo las bebidas, que no estén especificadas en el menú, deberán ser abonadas.

4°) Todas las delegaciones deberán proveerse de ropa blanca (sábanas y toallas) y pelotas para el pre calentamiento deportivo antes del juego propiamente dicho

5°) Las delegaciones estarán compuestas por 18 personas (12 jugadores – 3 personas del cuerpo técnico – 1 responsable de delegación – 2 choferes. Se deja aclarado que de no viajar la delegación con un segundo chofer el mismo no puede ser reemplazado)

6°) Ante cualquier inconveniente comunicar inmediatamente, para dar la solución al mismo.

7°) Será responsabilidad del Presidente de la Delegación, el respeto hacia los Jueces y demás Delegaciones, en todo momento.

Las zonas

Zona 1

Junín

La Plata

Tandil

Zona 2

Chivilcoy

Bahía Blanca

Pergamino

Fixture

Fecha 1, jueves 23 de mayo

Ciclista

18.30 Chivilcoy Vs Pergamino

20.00 Inauguración

20.30 Junín Vs La Plata

San Martín

18.30 Interzonal Bahía Blanca Vs Tandil



Fecha 2, viernes 24 de mayo

Ciclista

11.00 Junín Vs Tandil

9 de Julio 11 Pergamino Vs Bahía Blanca

San Martín

11.00 Interzonal La Plata Vs Chivilcoy

Fecha 3, viernes 24 de mayo

San Martín

19.00 La Plata Vs Tandil

Ciclista

19.00 Chivilcoy Vs Bahía Blanca

21.00 Interzonal Junín Vs Pergamino

Semifinales, sábado 25 de mayo

San Martín

11.00 5°y 6°puesto: 3° Zona 1 vs 3° Zona 2

Ciclista

18.30 juego 1: 1° Zona 2 vs 2° Zona 1

20.30 juego 2:1° Zona 1 vs 2° Zona 2

Finales, domingo 26 de mayo

Ciclista

10.00 3° y 4°puesto: Perdedor juego 1 vs Perdedor juego 2

12.00 FINAL: Ganador juego 1 vs Ganador juego 2