Parcial disputa de la séptima fecha del torneo

Este fin de semana se jugó parcialmente la séptima fecha del campeonato local de minibásquetbol. Los partidos se disputaron en nuestra ciudad, dado que los viajes a localidades vecinas fueron suspendidos por las inclemencias del tiempo. Detalle:

U13

Ciclista 21 vs 9 de Julio 59

San Martín 20 vs San Martín B 0

Los Indios A 66 vs Porteño 36

El Linqueño vs Deportivo Baigorrita (postergado)

Argentino vs Cavul (postergado)

Mini

Los Indios B 20 vs 9 de Julio 0

Ciclista 28 vs 9 de Julio 78

San Martín 62 vs Junín 32

Los Indios A 106 vs Porteño 15

El Linqueño vs Deportivo Baigorrita (postergado)

Argentino vs Cavul (postergado)

Fecha 8

Los Indios A vs Argentino

Porteño vs El Linqueño

Deportivo Baigorrita vs San Martín

Junín vs Ciclista

9 de Julio vs Los Indios B

Sarmiento vs Cavul

Fecha 9

Argentino vs Sarmiento

Cavul vs 9 de Julio

Los Indios B vs Junín

Ciclista vs Deportivo Baigorrita

San Martín vs Porteño

El Linqueño vs Los Indios A

Fecha 10

El Linqueño vs Argentino

Los Indios A vs San Martín

Porteño vs Ciclista

Deportivo Baigorrita vs Los Indios B

Junín vs Cavul

9 de Julio vs Sarmiento

Fecha 11

Argentino vs 9 de Julio

Sarmiento vs Junín

Cavul vs Deportivo Baigorrita

Los Indios B vs Porteño

Ciclista vs Los Indios A

San Martín vs El Linqueño



Fecha 12 Rev.

San Martín vs Argentino

Ciclista vs El Linqueño

Los Indios B vs Los Indios A

Cavul vs Porteño

Sarmiento vs Deportivo Baigorrita

9 de Julio vs Junín