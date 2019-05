Germán Lambrisca: “la venta de la plaza figura en el último lugar de todas las posibilidades”

El primer mandatario del club Atlético Argentino, Germán Lambrisca, dialogó con Democracia sobre la actualidad de la institución y lo que le depara en el futuro.

Al principio no ocultó su alegría por haber salvado la categoría diciendo que “Estoy muy contento, satisfecho, orgulloso, disfrutando de este momento. Fue un año difícil porque veíamos que las cosas iban a ser duras para realizarlas. Por ahí de afuera no pareció tan complicado. Obviamente el final cambió toda la dureza. Pero estábamos preparados para la adversidad. A veces estábamos tranquilos y se presentaban cosas más duras que las que pensábamos y viceversa. Esta temporada se presentó dura, pero estábamos preparados de la cabeza para asumir lo que pasara. Estábamos confiados que dábamos el cien por cien y que después la realidad nos ponga en el lugar que corresponda. Las cosas salieron bien”.

¿Cómo está el club económicamente?

“Estamos terminando de cerrar la temporada. Tenemos que hacer el balance, pero creo que vamos a mejorar sustancialmente lo del año pasado”.

¿Se vende la plaza?

“Para nosotros la venta de la plaza figura en el último lugar de las posibilidades que podemos llevar adelante en el club. El año pasado era muy difícil todo. La realidad del país está parecida a la del año pasado o un poco más difícil. Esto se traslada a todas las instituciones. Los clubes salen a buscar la plata a la calle, algunos con más dificultades que otros. Nosotros el año pasado no pusimos en venta la plaza no por comodidad, sino porque no queríamos poner al club en un riesgo extremo. Veníamos arrastrando un problema económico y encarar una temporada donde era muy difícil económicamente afrontarla, pensamos que eso nos iba a permitir dejar el club en una estabilidad económica que podía después recobrar la parte deportiva en cualquier otro momento.

No se dio, nos mantuvimos firmes con el tema presupuestario, fuimos prundentes y nos mantuvimos firmes en esto que fue lo más importante de todo este año. La situación sigue igual y en algunos casos peor. Esperemos la confirmación de los sponsors y a medida que eso suceda iremos confirmando nuestra participación para la próxima temporada. Creemos a simple vista que no va a haber problema.

Siempre Argentino sale a armar el equipo al Toro. El año pasado fue peor. Hay muchas cosas que uno planifica y la situación cambia de un momento para el otro. Los dos años anteriores el principal escollo fue la logística. Antes armábamos el presupuesto con los sponsors importantes y la logística la dejábamos a trabajar. Y zafábamos. Ahora la logística es igual que el presupuesto de jugadores. En ese contexto si sale un jugador que tenga ganas de quedarse en Argentino para reafirmar sus condiciones como vino pasando hasta ahora, bienvenido. Nosotros tenemos que esperar que se depure el mercado y contratar con el dinero que tengamos”.

¿Sigue Huarte?

“Una de las cosas que primero se maneja es cerrar el año. Le queremos pagar a todo el mundo y en algunos casos dejamos acordado la forma de pago. Después confirmamos los sponsors, luego la continuidad en la liga y después vamos con los acuerdos. A mí me parece que no hay manera que no siga Matías Huarte al frente del plantel profesional. Pero yo no puedo decir hoy que sigue Matías y dentro de dos meses decir que no jugamos. Hemos charlado con él , lo que demostró en los últimos tres meses, se merece la oportunidad”.

¿Lambrisca sigue?

“Volvemos a lo mismo. Estamos terminando de cerrar el año, que es lo primodial. Estamos viendo con la comisión directiva los pasos que vamos a seguir de cara al futuro. Hay tiempo todavía”.