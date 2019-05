Anoche ganaron Cavul y Porteño

Por el campeonato Apertura de Primera división de la Asociación Juninense de Básquetbol, anoche Cavul de Lincoln derrotó a Club Junín y trepó a la segunda colocación de la tabla posicional.

Además en Chacabuco, Porteño obtuvo su primer triunfo del certamen a expensas de un disminuido Ciclista Juninense.



El campeonato sigue este lunes con el encuentro de primera entre Los Indios y Cavul, que puede dar una tendencia del “1” para los play off. Detalle:

Anoche

U15 Cavul 68 – Club Junín 39

U17 - Cavul 91 – Club Junín 31

U17 - San Martin “B” 36 - Los Indios 54

Mayores – Cavul 74 – Club Junín 70

U17 - Porteño 48 – Ciclista 76

Mayores - Porteño 80 – Ciclista 76

Hoy

Club Junín

17 U15 - Junín - Cavul

Club El Linqueño

17 U15 - El Linqueño - 9 de Julio

19 U19 - El Linqueño - 9 de Julio



Lunes 20

Club Los Indios

19.30 U17 Los Indios vs Cavul

21.30 Mayores Los Indios vs Cavul

Club Porteño

20 U15 Porteño vs Junín

Miércoles 22

Club El Linqueño

19.30 U17 El Linqueño vs San Martín

21.30 Mayores El Linqueño vs Baigorrita

Club Cavul

19.30 U15 Cavul vs Los Indios

21.30 U19 Cavul vs Los Indios

Club Junín

19.30 U17 Junín vs Porteño

21.30 Mayores Junín vs Porteño