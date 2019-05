Adrián Capelli: “Lo peor que nos puede pasar es confundirnos”

Al ser consultado por las primeras impresiones luego del gran triunfo del Negro, Adrián Capelli, dijo: “Estoy muy contento, volvimos a realizar un gran trabajo tanto defensivo como ofensivo. Nos reconforta porque sabemos que de visitante no es fácil ganar y lo hicimos ante un gran equipo que es muy fuerte en su cancha y que peleó hasta último momento contra los tres mejores de la competencia.”

Si bien se mostró reconfortado por poner la serie 1/0, el adiestrador dejó en claro que no hay que perder el foco. “Lo peor que nos puede pasar es confundirnos, porque a nosotros no nos sobra nada y estamos en frente de un gran Obras. Si no entendemos esto, el primer triunfo no sirve de nada. Sabemos además que todos los partidos de playoffs son diferentes, ahora a recuperarnos, mirar el video y sacar conclusiones, trabajar en las correcciones y pensar en el viernes que será una historia distinta.”

En relación con el juego en sí, Capelli explicó que “el tema del rebote de Obras era para tener en cuenta, el juego anterior nos habían dañado mucho en este rubro, por momentos lo pudimos controlar, por momentos nos confundieron un poco. Como dije anteriormente hay ajustes para hacer como el control sobre el base (Barral), pero estamos bien, hay que mantener los pies sobre la tierra, estar tranquilos y seguir trabajando.”

Finalmente el entrenador aprovechó la oportunidad para enviarle un saludo “muy grande a toda la gente de La Banda, hinchas y dirigentes como así también a toda mi familia y amigos que siempre me acompañan desde Junín.”

Anoche

Comunicaciones 95 vs Libertad 97

Ferro 90 vs Quimsa 63

San Lorenzo 111 vs Hispano 90

Hoy

20 Obras vs Olímpico

21 Boca vs Estudiantes (C)

21 Instituto vs Weber Bahía

21.30 Gimnasia (Cr) vs La Unión Fsa

22 Regatas vs San Martín