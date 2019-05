Argentino se quedó en primera división con un impresionante sprint final

Argentino tuvo esta temporada de Liga Nacional de Básquetbol dos polos totalmente opuestos.

Al principio, la campaña de Daniel Maffei no fue buena y el mundillo basquetbolístico lo daba poco más que descendido de categoría.

Pero el golpe de timón llegó a tiempo y Matías Huarte se hizo cargo del equipo.

Las cosas cambiaron radicalmente dentro y fuera de la cancha. El equipo recuperó la mística histórica que lo caracterizó y sacó adelante resultados increíbles ante equipos que lo quintuplican en presupuesto.

El resultado estuvo a la vista. Argentino salvó la categoría aún restando una fecha para el final del campeonato.

Y además, el equipo hizo que volviera la gente a la cancha, que tras los primeros resultados, había optado por quedarse en su casa.

La campaña

Estudiantes Concordia 96 vs Argentino 85

Comunicaciones 109 vs Argentino 76

Argentino 86 vs Regatas Corrientes 99

Argentino 76 vs Libertad Sunchales 77

Argentino 90 vs La Unión Formosa 84 (volvió Cangelosi)

Obras Sanitarias 90 vs Argentino 81

San Lorenzo 108 vs Argentino 89

Argentino 67 vs Instituto Córdoba 81

Atenas 73 vs Argentino 86

Argentino 77 vs Peñarol 75

Instituto 99 vs Argentino 64

Argentino 77 vs Comunicaciones 93

Olímpico 98 vs Argentino 75

Quimsa 93 vs Argentino 81

Libertad 89 vs Argentino 89 (se fue Maffei)

Era Matías Huarte

Argentino 80 vs Olímpico 67

Argentino 77 vs Boca Juniors 78

Gimnasia 97 vs Argentino 89

Boca Jrs. 79 vs Argentino 77

Argentino 61 vs San Martín 62

Argentino 95 vs Hispano 87

Argentino 87 vs Gimnasia 97

Argentino 78 vs Quilmes 73

La Unión 79 vs Argentino 67

Regatas 97 vs Argentino 91

San Martín 71 vs Argentino 88

Argentino 74 vs Ferro C.O. 91

Weber 89 vs Argentino 66

Quilmes 76 Argentino 65

Peñarol 74 vs Argentino 81

Argentino 74 vs Obras 67

Argentino 77 vs Atenas 75

Argentino 81 vs San Lorenzo 73

Hispano 70 vs Argentino 72

Ferro C.O. 94 vs Argentino 84

Argentino 79 vs Estudiantes 66

Argentino 96 vs Quimsa 92

Argentino 75 vs Weber 78