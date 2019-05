Argentino ante Weber por una plaza en play off

Argentino se juega esta noche el pase a los play off de octavos de final de la Liga Nacional de Básquetbol. Desde las 21.30 recibe a Weber Bahía, equipo que ya conservó la categoría y que viene de perder contra Ferro Carril Oeste y San Lorenzo de Almagro en Capital Federal.

Si el Turco gana, el rival es San Lorenzo de Almagro.

Aunque si llega a perder Hispano Americano, pueden ser Ferro Carril Oeste o Instituto Central Córdoba.

Arbitrarán Pablo Estévez-Pedro Hoyo (ambos de Capital) y el entrerriano Javier Mendoza.

Viernes

San Lorenzo 110 vs Weber Bahía 76

Hispano 84 vs Gimnasia (Cr) 76

Libertad 81 vs Atenas 85

Estudiantes 97 vs Instituto 89

Hoy

21.30 Argentino vs Weber Bahía

21.30 San Lorenzo vs Ferro

21.30 Comunicaciones vs Regatas

21.30 Estudiantes (C) vs Atenas (Cba)

21.30 Hispano vs Boca

21.30 La Unión Fsa vs San Martín

21.30 Libertad vs Instituto

21.30 Obras vs Gimnasia (Cr)

21.30 Peñarol vs Quilmes

21.30 Quimsa vs Olímpico