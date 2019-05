Argentino derrotó a Porteño de Chacabuco

Triunfo de Argentino sobre Porteño en primera división por 78 a 68. No la pasó bien el Turco, que de movida perdía 8 a 0 y quedó abajo en el primer cuarto. Y si no fuera por un doble salvador de Agustín Acuña en el cierre del primer tiempo el partido quedaba en tablas.

En el tercer cuarto Argentino tomó las riendas del juego y después terminó ganando sin sobresaltos. La semana que viene sigue el torneo. Detalle:

Anoche

Club Junín

U17 Ciclista 95 vs Cavul 80

U17 Junín 48 vs San Martín “B” 60

U17 Argentino 71 vs Porteño 45

Mayores Argentino 78 vs Porteño 68



Hoy

Club Los Indios

17 U15 Los Indios vs 9 de Julio

19 U19 Los Indios vs 9 de Julio

Club Cavul

17 U15 Cavul vs Ciclista

Club San Martín

17 U15 San Martín vs Sarmiento

19 U19 San Martín vs Sarmiento



Lunes 13 (liguilla)

Club Cavul

19.30 U15 - Cavul - Argentino

21.30 U17 - Cavul - Argentino Club 9 de Julio

19 U15 - 9 de Julio - Ciclista

21 U17 - 9 de Julio - Ciclista

Libre : San Martín

Martes 14

Club 9 De Julio

19 U15 - 9 De Julio - Junín

21 U19 - 9 De Julio - Junín

Club Cavul

19.30 U15 - Cavul - San Martín

Miércoles 15

Club Baigorrita

21 Mayores - Deportivo - Los Indios

Club El Linqueño

19.30 U15 - El Linqueño - Argentino

21.30 U19 - El Linqueño - Argentino

Jueves 16

Club Sarmiento

19 U17 - Sarmiento - Argentino

21 Mayores - Sarmiento - Argentino

Club 9 de Julio

19.45 U17 - 9 de Julio - El Linqueño

21.45 Mayores - 9 de Julio - El Linqueño



Viernes 17

Club Cavul

19.30 U17 - Cavul - Junín

21.30 Mayores - Cavul - Junín

Club Porteño

19 U17 - Porteño - Ciclista

21 Mayores - Porteño - Ciclista

Club San Martín

19.30 U17 - San Martín "B" - Los Indios



Sábado 18

Club Sarmiento

17 U15 - Sarmiento - Argentino

19 U19 - Sarmiento - Argentino

Club Ciclista

17 U15 - Ciclista - Porteño

Club Junín

17 U15 - Junín - Cavul

Club El Linqueño

17 U15 - El Linqueño - 9 de Julio

19 U19 - El Linqueño - 9 de Julio