Cavul le ganó a Ciclista y está segundo

Los Vagos Unidos Linqueños treparon a la segunda colocación de la tabla posicional del campeonato apertura de la Asociación Juninense de Básquetbol.

Anoche le ganaron a Ciclista, en el Coliseo, por 80 a 72.

Hoy Argentino recibe a Porteño de Chacabuco. Detalle:



Anoche

Mayores Ciclista 72 vs Cavul 80

Hoy

Club Junín

19.30 U17 Junín vs San Martín “B”

Club Argentino

19.30 U17 Argentino vs Porteño

21.30 Mayores Argentino vs Porteño



Sábado 11

Club Los Indios

17 U15 Los Indios vs 9 de Julio

19 U19 Los Indios vs 9 de Julio

Club Cavul

17 U15 Cavul vs Ciclista

Club San Martín

17 U15 San Martín vs Sarmiento

19 U19 San Martín vs Sarmiento