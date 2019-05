San Lorenzo juega ante Weber Bahía, próximo rival de Argentino

San Lorenzo de Almagro, tricampeón vigente y gran candidato al título, recibirá a Weber Bahía, en uno de los cuatro partidos que se jugarán esta noche por la penúltima jornada de la Liga Nacional de Básquetbol 2018/2019.

El equipo "azulgrana", con un registro de 30 victorias y seis caídas, ya se aseguró el primer puesto de la fase regular y será local en el “Roberto Pando” a partir de las 21, mientras que los bahienses ya no tienen chances de acceder a los play-offs.

Los otros encuentros de hoy son los siguientes:

Hispano Americano-Gimnasia de Comodoro Rivadavia (a las 21), Estudiantes de Concordia-Instituto de Córdoba (21.30) y Libertad de Sunchales-Atenas de Córdoba (21.30).

La fase regular de la Liga finalizará el domingo con los diez encuentros de la última fecha, todos a partir de las 21.30.

En el “Fortín de las Morochas” de nuestra ciudad, Argentino de Junín –ya a salvo de jugar por el play-off por no descender- recibirá al conjunto de Weber Bahía.