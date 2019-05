Por una lesión, Kevin Durant se pierde el resto de las semifinales

Kevin Durant, astro de los Golden State Warriors, no jugará por lesión en la pantorrilla derecha, lo que queda de la semifinal de la Conferencia Oeste entre su equipo y Houston Rockets, por el básquetbol de la N.B.A. de Estados Unidos.

El alero, de 30 años, está aquejado por una "torcedura leve de la pantorrilla derecha", lesión que se produjo en la noche del miércoles cuando el actual campeón de la NBA derrotó por 104 a 99 a los Rockets, para adelantarse 3-2 en la serie semifinal de la Conferencia Oeste.

En el parte médico se informó, además, que el ex Oklahoma City "no volverá a jugar hasta ser re-evaluado médicamente la semana entrante", cuando la llave ya esté resuelta.

El sexto encuentro de la eliminatoria se jugará hoy en Houston, desde las 22.00 de Argentina. Mientras que un eventual séptimo partido se celebraría el domingo 12, a partir de las 16.30, pero en Oakland.

Durant se retiró del partido en la noche del miércoles, cuando los Warriors vencían por 68-65, mientras se disputaba el tercer cuarto. En un principio, el jugador efectuó gestos de dolor, tocándose el tendón de Aquiles, lo que supuso una lesión mucho más grave de lo que finalmente terminó siendo.

Solamente en los encuentros de postemporada, es decir en la llave de cuartos con Los Angeles Clippers (4-2) y en estos cinco cotejos con los Rockets, el alero campeón mundial con Estados Unidos en Turquía 2010 y España 2014 promedió 34,2 puntos; 5,2 rebotes y 4,9 asistencias por partido.

Milwaukee Bucks es finalista en el este

Milwaukee Bucks venció a Boston Celtics por 116 a 91 y se clasificó finalista de la Conferencia Este de la N.B.A., al ganar la serie por 4-1, con una muy buena tarea del ala-pivote Giannis Antetokounmpo, quien aportó 20 puntos y ocho rebotes..

Tal como sucedió en los restantes partidos, la figura de Antetokounmpo fue clave para que los Bucks dominasen de principio a fin el partido y se aseguraran el pase a las finales de la conferencia por primera vez desde el 2001, cuando perdieron ante Philadelphia Sixers.

Milwaukee tuvo a siete jugadores con números de dos dígitos, incluido el alero Khris Middleton que llegó a los 19 tantos con ocho rebotes, como segundo máximo goleador.

Los Celtics, que no podrán repetir la final que jugaron el año pasado y perdieron frente a Clevelands Cavaliers, tuvieron al base Kyrie Irving como su líder al sumar 15 puntos.

El rival de los Bucks en la final saldrá de la eliminatoria semifinal que juegan Toronto Raptors y Philadelphia Sixers con ventaja de los canadienses por 3-2, con el sexto cotejo a jugarse mañana en el Wells Fargo de los Sixers.

En el Oeste, el escolta Klay Thompson se reivindicó con su mejor partido de playoffs en el quinto de las semifinales al aportar 27 puntos y liderar a Golden State Warriors en el triunfo como local ante Houston Rockets por 104 a 99.

El triunfo de los Warriors se dio a pesar de que antes que culminar el tercer periodo el alero estrella Kevin Durant sufrió una lesión muscular en la pantorrilla derecha que lo obligó a no volver el resto del partido.

Durant se lesionó al poner los pies en el suelo tras haber hecho un tiro en suspensión desde la línea de fondo. De inmediato se agarró la parte posterior de la pierna y se retiró caminando con dificultad a los vestuarios del Oracle Arena de Oakland.

Antes de lesionarse, Durant ya había aportado a los Warriors 22 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias, que también serían decisivas. El base Stephen Curry contribuyó con 25 puntos, pero sólo anotó 9 de 23 tiros de campo.

El escolta estrella de Rockets, James Harden, hizo bien su trabajo y cerró un buen partido al anotar 31 puntos, seguido por Eric Gordon con 19.

El sexto juego se realizará en el TD Garden de Houston mañana a las 23 de Argentina.