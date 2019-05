San Martín le ganó a Sarmiento y está tercero

San Martín le ganó anoche a Sarmiento por 60 a 45 y está tercero en las posiciones. Hoy es el turno de Ciclista Juninense y CAVUL en el Coliseo del Boulevard. Detalle:



Anoche

U17 San Martín 87 vs Sarmiento 37

U15 Porteño 49 vs Argentino 77

Mayores San Martín 60 vs Sarmiento 45

Hoy

Club Ciclista

19.30 U17 Ciclista vs Cavul

21.30 Mayores Ciclista vs Cavul



Viernes 10

Club Junín

19.30 U17 Junín vs San Martín “B”

Club Argentino

19.30 U17 Argentino vs Porteño

21.30 Mayores Argentino vs Porteño



Sábado 11

Club Los Indios

17 U15 Los Indios vs 9 de Julio

19 U19 Los Indios vs 9 de Julio

Club Cavul

17 U15 Cavul vs Ciclista

Club San Martín

17 U15 San Martín vs Sarmiento

19 U19 San Martín vs Sarmiento.