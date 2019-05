Otro récord de Juan Cangelosi

Juan Cangelosi no para de hacer historia en la Liga Nacional de Básquetbol.

Anoche clavó dos triplazos para sumar 1201 totales en la LNB, 839 concretados con la camiseta del Club Atlético Argentino.





Victoria del 3x3

Anoche en el 3 x 3 los pibes le ganaron a Estudiantes por 21 a 18. Gran campaña.

Y antenoche golearon por la Liga de Desarrollo 82 a 65.





Anoche

Weber Bahía 69 vs Quimsa 53

San Lorenzo 71 vs Comunicaciones 88

Ferro 70 vs Obras 77

Argentino 79 vs Estudiantes (C) 66

Gimnasia (Cr) 74 vs Peñarol 63

La Unión Fsa 91 vs Hispano 70



Hoy

20.30 Instituto vs Quilmes

21.30 San Martín vs Libertad



Mañana

20 Argentino vs Quimsa

20.30 Weber Bahía vs Estudiantes (C)

21.30 Gimnasia (Cr) vs Comunicaciones

21.30 Regatas vs Hispano



Lunes 6

20 Obras vs San Lorenzo

21.30 Atenas (Cba) vs Quilmes



Le resta al Turco

05/5 (L) Quimsa SdE

12/5 (L) Weber Bahía