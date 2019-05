Los Indios ganó a El Linqueño y lidera

En la doble jornada de primera división, anoche Los Indios dio vuelta el partido sobre el final y le ganó como visitante a El Linqueño por 72 a 67, para conservar la punta y liderar en soledad. San Martín, por su parte, se hizo fuerte en Chacabuco y se impuso a Porteño 74 a 71. Detalle:

Anoche

U17 Porteño 51 vs San Martín 73

Mayores Porteño 71 vs San Martín 74

U17 El Linqueño 42 vs Los Indios 79

Mayores El Linqueño 67 vs Los Indios 72



Hoy

Baigorrita

21 Mayores Baigorrita vs Ciclista

Club 9 de Julio

19 U17 9 de Julio vs Junín

21 Mayores 9 de Julio vs Junín



Sábado 4

Club Los Indios

17 U15 Los Indios vs El Linqueño

19 U19 Los Indios vs El Linqueño

Club San Martín

17 U15 San Martín vs Porteño

Club Ciclista

17 U15 Ciclista vs 9 de Julio

19 U19 Ciclista vs 9 de Julio