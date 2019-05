Argentino recibe hoy a Estudiantes de Concordia

Argentino vuelve a ser local esta noche. Desde las 21 recibe la visita de Estudiantes de Concordia, en la primera de tres finales que tiene como local para mantener la categoría.

Si el Turco gana los 3 partidos, se salva. No depende de nadie.

Argentino estuvo trabajando en la defensa del rival, básicamente para cortar la línea de pase entre Vildoza y Gamboa. Si logra contener a estos jugadores, podría tener el partido resuelto.

Anoche

Regatas 79 vs Libertad 70

Olímpico 88 vs Quilmes 57

Hoy

20.30 Weber Bahía vs Quimsa

21 San Lorenzo vs Comunicaciones

21 Ferro vs Obras

21.30 Argentino vs Estudiantes (C)

21.30 Gimnasia (Cr) vs Peñarol

22 La Unión Fsa vs Hispano

Mañana

20.30 Instituto vs Quilmes

21.30 San Martin vs Libertad

Domingo 5

20 Argentino vs Quimsa

20.30 Weber Bahía vs Estudiantes (C)

21.30 Gimnasia (Cr) vs Comunicaciones

21.30 Regatas vs Hispano

Lunes 6

20 Obras vs San Lorenzo

21.30 Atenas (Cba) vs Quilmes

22 Olímpico vs Boca