Argentina ya conoce rivales

Argentina disputará el FIBA Américas del 3 al 9 de junio en Belem, Brasil, y clasificará a los mejores cuatro equipos a la Copa del Mundo Sub-17 de Baloncesto FIBA 2020. Chocará con República Dominicana, Estados Unidos y México.

Argentina, con el juninense Nicolás Burgos, entrena de cara al FIBA Américas que se llevará a cabo en Brasil del 3 al 9 de junio en la ciudad norteña de Belém. A la espera de conocer la selección definitiva, se llevó el sorteo para saber los grupos que participarán en dicho torneo. Habrá cuatro plazas para llegar al Mundial U17 del año siguiente.

El elenco de Juan Gatti tendrá en su camino a México, República Dominicana y Estados Unidos. Del otro lado estarán Puerto Rico, Uruguay, Canadá y Brasil. El sistema será el común de cada torneo. Argentina enfrentará a sus tres rivales en el comienzo, todos accederán a la siguiente fase y de ahí en más las llaves de cuartos de final. Los cruces clásico de 1 vs 4 y 2 vs 3 y viceversa respectivamente.

Los ganadores de los cuartos de final lograrán su plaza, ya que llegarán directamente a semifinales y entre los mejores cuatro de la competencia. Todos los elencos, clasifiquen o no, jugarán hasta el último día de competencia en Brasil.

El Campeonato Centrobasket Sub-15 2018 clasificó a República Dominicana, Puerto Rico y México al FIBA U16 de las Américas 2019. Estados Unidos y Canadá clasificaron automáticamente. Respecto del primero, Dominicana terminó primero sin caídas tras ganar sus cuatro cotejos correspondientes. México segundo y Puerto Rico tercero.

En los juegos entre sí, Dominicana venció a México 74 - 52 (ambos rivales de Argentina). En dicho partido, Montero sobresalió con 20 pts y 6 reb, seguido de Cuevas con 16 pts y 6 reb. Justamente fue Montero el jugador más determinante de todo el torneo (25.8 ppp, 8.0 rpp y 5.0 app). Los mexicanos quedaron 3-1 tras sorprender inclusive a Puerto Rico (58 - 53). Ceballos (15.8 ppp, 7.8 rpp) fue el jugador mas importante del equipo.

Argentina terminó tercero en el Sudamericano U15. Con la camada 2003 venció a Venezuela 64 - 58 para obtener el boleto y jugar el FIBA Américas.