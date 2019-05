Victoria de Club Ciclista

Ciclista Juninense le sacó el invicto a 9 de Julio y lo bajó de la punta. Potenció su equipo con Franco Lombardi y Tobías Franchela para lograr una goleada de 94 a 65.

Anteanoche, también en primera, ganaron Sarmiento y Argentino. Detalle:



Resultados

Martes

U17 Sarmiento 46 vs Porteño 63

Mayores Sarmiento 66 vs Porteño 63

U17 Argentino 81 vs San Martín B 29

Mayores Argentino 79 vs Deportivo 44





Miércoles

U17 Ciclista 86 vs 9 de Julio 45

Mayores Ciclista 94 vs 9 de Julio 65

U15 Porteño 42 vs Sarmiento 51



Hoy

Club Porteño

19.30 U17 Porteño vs San Martín

21.30 Mayores Porteño vs San Martín

Club El Linqueño

19.30 U17 El Linqueño vs Los Indios

21.30 Mayores El Linqueño vs Los Indios





Mañana

Baigorrita

21 Mayores Baigorrita vs Ciclista

Club 9 de Julio

19 U17 9 de Julio vs Junín

21 Mayores 9 e Julio vs Junín



Sábado 4

Club Los Indios

17 U15 Los Indios vs El Linqueño

19 U19 Los Indios vs El Linqueño

Club San Martín

17 U15 San Martín vs Porteño

Club Ciclista

17 U15 Ciclista vs 9 de Julio

19 U19 Ciclista vs 9 de Julio