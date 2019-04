Derrota en Caballito

Argentino no pudo anoche contra Ferro Carril Oeste. Perdió 94 a 84 en Caballito, cortando la racha de cinco victorias al hilo.

Ferro Carril Oeste comenzó ganando de la mano de Hernández y Cosolito. A Argentino le llevó unos minutos leer la defensa, pero se acomodó hacia el medio juego y dio vuelta el partido.

La seguridad de Mariani en los libres y una gran tarea de Leron Black (1 triple, 2 dobles con una volcada incluida) lo hicieron viajar cómodo hasta el primer parcial ganador de 22 a 16.



Y en el segundo cuarto siguió mandando el Turco, empujado por Leron Black, Gastón García y Guido Mariani.

Sin embargo los últimos tres minutos fueron muy malos. Perdió todas las marcas y le llovieron los triples. Por eso pasó a perder 41-39 al cierre del primer tiempo.

A Argentino le costó arrancar el segundo tiempo. A la abúlica defensa le sumó el desgaste físico que comenzó a hacer mella en los jugadores. Entonces Ferro comenzó a correr y golear para ir lentamente estirando las diferencias. Y de no ser por los tres triples seguidos de Jonatan Slider, el partido hubiese estado liquidado mucho antes: 68-57.

Más allá de esto, Argentino batalló con el último arresto en el trámite final, se puso a 6 con una sobresaliente tarea de Jonatan Slider, pero hasta acá le dio el cuero.

Ferro, con mucho trabajo (y el subrepticio aventón de los vientos Alisios), logró llevar al resultado a buen puerto.

El arbitraje no fue de los mejores que se vienen dando en la Liga Nacional.





Anoche

Instituto 71 vs San Lorenzo 85

Obras 73 vs Peñarol 58

Ferro 94 vs Argentino 84

Hispano 81 vs San Martín 61

Hoy

21.30 Atenas (Cba) vs Estudiantes (C)

22 La Unión Fsa vs Libertad

22 Quimsa vs Quilmes

Miércoles 1

21 Boca vs Comunicaciones

21 San Lorenzo vs Peñarol

21 Instituto vs Estudiantes (C)

Jueves 2

21.30 Regatas vs Libertad

22 Olímpico vs Quilmes

Le resta al Turco

Ferro Carril Oeste

03/5 (L) Estudiantes Concordia

05/5 (L) Quimsa SdE

12/5 (L) Weber Bahía