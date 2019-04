Argentino visita a Ferro Carril Oeste

Argentino se presenta esta noche en Caballito. Desde las 21 visita a Ferro Carril Oeste en su último partido como visitante de la fase regular del campeonato.

El Turco viene de ganar en Río Gallegos, ante Hispano, y suma cinco victorias en fila. Dirigen desde las 21 el ingeniero platense Alejandro César Chiti, el bahiense Alejandro Ramallo y el santiagueño Gustavo D´Anna.

Hoy

20 Instituto vs San Lorenzo

20 Obras vs Peñarol

21 Ferro vs Argentino

21 Hispano vs San Martín

22 Olímpico vs Regatas

Martes 30

21.30 Atenas (Cba) vs Estudiantes (C)

22 La Unión Fsa vs Libertad

22 Quimsa vs Quilmes

Miércoles 1

21 Boca vs Comunicaciones

21 San Lorenzo vs Peñarol

21 Instituto vs Estudiantes (C)

Jueves 2

21.30 Regatas vs Libertad

22 Olímpico vs Quilmes

Le resta al Turco

03/5 (L) Estudiantes Concordia

05/5 (L) Quimsa SdE

12/5 (L) Weber Bahía