En agónico final, Argentino derrotó a Hispano Americano

Argentino sumó anoche su quinta victoria al hilo, a expensas de Hispano Americano en Río Gallegos. Se impuso por 72 a 70 y apunta a cambiar el rumbo en el fondo de la tabla posicional. Ahora es otra cosa. Ya había apagado los quemadores y acaba de salir del horno. Todavía resta mucho por jugarse, pero tiene los últimos tres en Las Morochas.

Un primer cuarto parejo donde picó en punta Hispano sostenido por los triples de Hure y Morrison. Argentino intentó acomodarlo pero le costó el doble. Tras salir de un tiempo muerto computado, recibió un triplazo de Buemo.

Igual subsanó los errores y salió adelante apuntalado por los libres de Guido Mariani y un buen cierre de García: 23-22.

No hubo variación en el segundo cuarto, parejo con la alternativa que Argentino pasó al frente 28-23, empujado por los extranjeros y Guido Mariani, pero no se pudo sostener y sobre el cierre, Hispano lo volvió a quebrar 39-38 a fuerza de triples (Tabarez-Hure).

Igual posicionamiento para el tercero con la diferencia que Argentino ganó 15 a 12 (51-53). Jonatan Slider apareció en la ofensiva para darle más gol, Joseph-Mariani-Cangelosi hicieron el resto.

El último cuarto lo tuvo al Turco como principal protagonista. Se escapó dos veces en el marcador de la mano de Gastón García y Guido Mariani. No lo pudo ganar antes porque no llegaron a cortar a Dominique Morrison que le clavó un triple y casi manda el partido a suplementario. Gastón García -con cuatro segundos en el reloj- metió dos simples y le dio la victoria, agónica, pero valiosísima.

Mañana el Turco va por Ferro Carril Oeste que es, hoy por hoy, un polvorín.

Anoche

Atenas (Cba) 99 vs San Lorenzo 93

Obras 67 vs San Martín 71

Hispano 70 vs Argentino 72

Quimsa 98 vs Regatas 88

Hoy

20.30 Weber Bahía vs Boca



Lunes 29

20 Instituto vs San Lorenzo

20 Obras vs Peñarol

21 Ferro vs Argentino

21 Hispano vs San Martín

22 Olimpico vs Regatas

Martes 30

21.30 Atenas (Cba) vs Estudiantes (C)

22 La Unión Fsa vs Libertad

22 Quimsa vs Quilmes