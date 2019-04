Ciclista se despidió hasta la próxima temporada

Ciclista Juninense tampoco pudo anoche contra Atenas de Carmen de Patagones. Perdió 68 a 59 y se despidió hasta la próxima temporada.

El primer tiempo tuvo una paridad absoluta. 32-33 para la visita. Corbin Jackson (17) le sostuvo el goleo a Ciclista, mientras que el juninense Joaquín Gamazo y Martín Percaz lo hicieron para Atenas.

La única variación del segundo cuarto fue que Atenas sacó cinco puntos de diferencia (21-16), lo que le alcanzó para sostenerse arriba en los diez minutos finales y terminar ganando sin sobresaltos.



Anoche

Independiente 73 (1) vs Unión de Santa Fe 66 (2)

Gimnasia La Plata 89 (0) vs Centro Español 93 (3)

Lactear TF 78 (1) vs Salta Basket 70 (2)

Oberá TC 61 (1) vs Villa San Martín 71 (2)

Ameghino VM 97 (1) vs Deportivo Norte 91 (2)

Ciclista Juninense 59 (0) vs. Atenas Patagones 68 (3)

Del Progreso 71 (0) vs Tomás de Rocamora 73 (3)

Parque Sur (1) 80 vs Rivadavia de Mendoza 62 (2)