Cavul derrotó a San Martín en El Bastión

Cavul logró un importante triunfo anoche en el Bastión de Belgrano ante San Martín por 85 a 69. Hoy El Linqueño visita a Club Junín. Detalle:

Anoche

U15 El Linqueño 52 – Junín 44

U19 El Linqueño 79 – Junín 54

U17 San Martín 64 vs Cavul 85

Mayores San Martín 69 vs Cavul 85

Mañana

Club Junín

19.30 U17 Junín vs El Linqueño

21.30 Mayores Junín vs El Linqueño



Martes 30

Club Sarmiento

19.30 U17 Sarmiento vs Porteño

21.30 Mayores Sarmiento vs Porteño

Club Argentino

19 U17 Argentino vs San Martín B

21 Mayores Argentino vs Deportivo

Club Ciclista

19 U17 Ciclista vs 9 de Julio

21 Mayores Ciclista vs 9 de Julio



Miércoles 1/5

Club Cavul

18 U15 Cavul vs San Martín

Club Porteño

18 U15 Porteño vs Sarmiento