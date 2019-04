Argentino ganó una dura batalla y sueña

Argentino batalló toda la noche contra Atenas de Córdoba y le ganó en un ajustado final por 77 a 75.

Esta victoria es sumamente importante de cara al futuro, aunque deberá refrendarla con más triunfos en los juegos subsiguientes.

El partido fue sumamente parejo, a tal punto que se fueron prestando el marcador toda la noche.

Lo ganó Argentino porque no se equivocó en el cierre, supo a quien darle la pelota y ahí estuvo el gran capitán, Juan Cangelosi, que no tuvo dudas en concretar un doble limpito de media distancia.



Atenas, con Romano, Baralle y Chiarini en cancha, le dio la bola a Williams que se llevó puesto a García y marró su lanzamiento, desatando un alocado festejo en Las Morochas.

Argentino arrancó ganando y se quedó sin gol. Enseguida tomó la posta Atenas con Barovero, Baralle y Romano para imponerse en el primer cuarto 20-16.

Acto seguido acomodó el partido el Turco. Una buena defensa sobre Baralle y Barovero, más un ajuste en la puntería ofensiva le fue suficiente para ganar 15-11. Buen pasaje de Joseph y Slider, con la mano de Cangelosi de afuera vigente. Terminaron igualados en 31.





Ninguna variación en el tercer cuarto: 24 iguales. Leron Black (1 triple, 3 dobles) fue muy importante en el Turco, como lo fue Mateo Chiarini en Atenas.

Pareció que Argentino lo quebraba en el inicio del último cuarto, con Black y Cangelosi a la cabeza, pero Atenas resurgió una vez más de la mano del juninense Nicolás Romano.

Después el partido fue palo y palo hasta el cierre.

Mañana llega San Lorenzo, en otra final complicada.

Anoche

Quilmes 84 vs Obras 82

Hoy

19.30 San Lorenzo vs Hispano

22 La Unión Fsa vs Instituto

22 Quimsa vs Gimnasia (Cr)

Le resta en abril

24/4 (L) San Lorenzo

27/4 (V) Hispano Americano

29/4 (V) Ferro Carril Oeste

En mayo

03/5 (L) Estudiantes Concordia

05/5 (L) Quimsa SdE

12/5 (L) Weber Bahía