Argentino tiene una final ante Atenas

Argentino librará esta noche la mar de las batallas ante Atenas de Córdoba.

El Griego viene a Junín a ganar. No le sirve otro resultado. A Argentino tampoco.

Por lo tanto el espectáculo está asegurado desde el vamos.

Dirigen el platense Fabricio Vito, el capitalino Pedro Hoyo y el pilarense Sebastián Moncloba.

Anoche

Peñarol 82 vs Boca 63

Libertad 87 vs Hispano 72

Olímpico 95 vs Gimnasia (Cr) 93

San Martín 100 vs Instituto 78

Hoy

21 Argentino vs Atenas (Cba)

21 Quilmes vs Obras

Mañana

19.30 San Lorenzo vs Hispano

22 La Unión Fsa vs Instituto

22 Quimsa vs Gimnasia (Cr)

Le resta en abril

22/4 (L) Atenas

24/4 (L) San Lorenzo

27/4 (V) Hispano Americano

29/4 (V) Ferro Carril Oeste

En mayo

03/5 (L) Estudiantes Concordia

05/5 (L) Quimsa SdE

12/5 (L) Weber Bahía