Atenas puso en jaque a Ciclista Juninense

Ciclista Juninense deberá remontar desde este miércoles el 2-0 abajo con que quedó anoche tras perder nuevamente en Carmen de Patagones por 92-69 ante Atenas.

El primer cuarto fue parejo. Mucho gol y pocas marcas dejaron el juego 26-21. Joaquín Gamazo, Ariel Pau y Juan Ignacio Laterza marcaron el rumbo hacia la canasta para el local. Leandro Cerminato, Maximiliano Ríos y Corbin Jackson lo hicieron para Ciclista Juninense.

Sin embargo la diferencia para Atenas comenzó a notarse en los segundos diez minutos, Ciclista no pudo ajustar la defensa y la intermitencia en las concreciones lo dejaron relegado en el marcador, 52-40 al cierre del primer tiempo. Bien Corbin Jackson resolviendo al lado de la canasta adversaria.

No hubo variación en el tercer cuarto. Ciclista no pudo bajar el goleo local. Atenas volvió a anotar 20 puntos y sostuvo la diferencia. No alcanzaron los 18 del Verdirrojo.Leandro Cerminato y Maximiliano Ríos, lo mejor del quinteto juninense en este pasaje.

Nada que hacer para Ciclista en el cierre. Recibió otros 20 puntos en contra con los que el dueño de casa redondeó otra goleada por 92 a 69.

Pasado mañana se miden en el Coliseo del Boulevard, por el tercer punto.





La fecha

Unión de Santa Fe 87 (2) vs. Independiente de Santiago del Estero 86 (0).

Centro Español (2) 106 vs Gimnasia La Plata 73 (0).

Salta Basket (2) 84 vs. Lactear TF 63 (0).

Villa San Martín (1) 75 vs.Oberá TC 83 (1).

Deportivo Norte (2) 85 vs. Ameghino VM 77 (0).

Atenas Patagones (2) 92 vs. Ciclista Juninense 69 (0).

Tomás de Rocamora (2) 89 vs. Del Progreso 67 (0).

Rivadavia de Mendoza (2) 74 vs. Parque Sur 67 (0).