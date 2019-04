Ciclista Juninense vuelve a enfrentar en el Sur a Atenas de Carmen de Patagones

Ciclista Juninense continúa esta noche los play off de la reclasificación de La Liga Argentina de Básquetbol.

Desde las 21.30 visitará por segunda vez a Atenas de Carmen de Patagones.

Es la última oportunidad que tiene el “Verdirrojo” para quebrar la localía del equipo del “Negro” Carlos Romano, recordándose que en el primer partido, anteanoche, los sureños ganaron con relativa comodidad, por 87 a 68.

Destaquemos que en el quinteto sureño juega el juninense Joaquín Gamazo, quien fue figura en el primer encuentro de anteanoche, y los ex jugadores de Argentino de Junín, Emiliano Agostino y Ariel Pau.

Dirigen el juego de hoy el capitalino Raúl Lorenzo, el santafesino Leandro Lezcano y el bahiense Nicolás Larrasolo.

La fecha

Las series que tienen hoy sus segundos juegos, están así hasta el momento:

Unión de Santa Fe (1) vs. Independiente (SdE) (0).

Centro Español (1) vs Gimnasia La Plata (0).

Salta Basket (1) vs. Lactear TF (0).

Villa San Martín (1) vs.Oberá TC (0)

Deportivo Norte (1) vs. Ameghino VM (0).

Atenas Patagones (1) vs. Ciclista Juninense (0).

Tomás de Rocamora (1) vs. Del Progreso (0).

Rivadavia de Mendoza (1) vs. Parque Sur 0.