Ciclista Juninense no pudo con Atenas en el primer punto

Ciclista Juninense perdió el primer punto del play off de reclasificación de La Liga Argentina de Básquetbol, al caer anoche en Carmen de Patagones por 87-68.

Gran primer cuarto de Ciclista, con una sobresaliente tarea de Maximiliano Ríos, haciendo jugar al equipo y dándole gol. Corbin Jackson, determinante en la pintura, para un parcial ganador de 23-20.

Pero todo lo bueno del primer cuarto, el Verdirrojo lo tiró por la borda en el segundo. Llevaba 2 puntos en siete minutos de juego. El doble inicial de Jackson (25-20) y nada más hasta los cincos puntos seguidos (3+2) de Leandro Cerminatto que rompió la sequía en los tres minutos finales del primer tiempo.

César Lavoratornuovo, Lotanna Nwogbo, Emiliano Agostino y en juninense Joaquín Gamazo le dieron vida al dueño de casa que viajó cómodo en estos segundos diez minutos para irse al descanso ganador por 44-32.



La diferencia Atenas la hizo desde el banco (9 a 2). Fue muy floja la respuesta de los relevos juninenses, anotando solamente un doble Maximiliano Tamburini.

El tercer cuarto fue una transición obligada por Atenas que manejó el ritmo de juego, conservó y hasta estiró unos puntitos en la diferencia numérica.

En el arranque Joaquín Gamazo le sostuvo el goleo y luego fueron César Lavoratornuovo, Ariel Pau y Juan Ignacio Laterza: 67-49.

En Ciclista no alcanzó el repunte de Enzo Amado. El banco, cero al as (otro doble de Tamburini, nada más).

Ciclista hizo el intento en el último cuarto, se puso a 9 volviendo a las fuentes (Corbin Jackson y Maximiliano Ríos). Hasta acá llegó. Gran Cierre de Lotanna Nwogbo y el ex Argentino, Ariel Pau, para asegurar la victoria ateniense y terminar ganando sin sobresaltos.

Mañana domingo se disputa el segundo punto de la serie, en el mismo horario y escenario deportivo.

Anoche

Unión Santa Fe 92 vs Independiente SdE 80

Centro Español 89 vs Gimnasia LP 78

Salta Basket 114 vs Lactear TF 71

Villa San Martín 88 vs Oberá TC 76

Deportivo Norte 71 vs Ameghino VM 68

Atenas Patagones 87 vs Ciclista 68

Tomás de Rocamora 64 vs Del Progreso 63