Ciclista Juninense juega en Carmen de Patagones

Ciclista Juninense empieza esta noche los play off de la reclasificación de la Liga Argentina de Básquetbol 2018/2019.

Desde las 21, el conjunto de nuestra ciudad visita al Atenas del “Negro” Carlos Romano (ex DT del CCJ), donde juegan el juninense Joaquín Gamazo y los ex Argentino, Emiliano Agostino y Ariel Pau.

Dirigen el “colorado” Pablo Estévez, el santafesino Danilo Delsart y el chaqueño Mariano Slusar.