Ciclista Juninense tiene ahora la mente puesta en los encuentros de play-off

Ciclista Juninense logró clasificar a Play-off en una Zona Sur por demás de pareja y competitiva. Fue un objetivo que se propuso la dirigencia y en Democracia analizamos cómo llegó a lograr su cometido y qué le espera en los octavos de final.

El equipo verdirrojo disputó 21 temporadas de TNA (en la 05-06, 06-07 y 14-15 jugó Liga Nacional A) y en 19 de ellas clasificó a postemporada, como bien informó el club la semana pasada, mediante sus redes sociales. Eso quiere decir que Ciclista tiene buen nombre en la categoría y a pesar de algunas dificultades es dificil sacarlo de los objetivos que se propone.

Un extranjero de lujo

Ciclista también está acostumbrado a "promocionar" extranjeros. Es decir, los elige un año y generalmente después van a mejores ligas. Hubo casos como Hakeem Rollins, Jamelle Cornley, Gordon James, Jeff Fahnbulleh, Albert Jackson, sólo por citar algunos de los últimos años. Este año, no fue la excepción. Corbin Jackson disputó los 40 partidos de la temporada regular y lo hizo en gran forma, promediando 18,8 puntos y 10,3 rebotes. Una barbaridad. Ciclista confía en que siga con el mismo nivel en play-off.

Nacionales rendidores

Este año, de la mano de Miguel Had como presidente, Ciclista contrató a un jugador experimentado como Maxi Ríos y logró la vuelta de Maxi Tamburini, para tener en su plantel dos tiradores de nivel para la categoría, hecho que no ocurrió los años anteriores. El nicoleño aportando su voz de mando, experiencia y jerarquía fue importante durante toda la temporada regular. Mientras que el juninense le dio esa frescura característica y el gol viniendo mayormente desde el banco.

Además, Enzo Amado cumplió con creces la posición de base, mientras que Federico Giarrafa y Leandro Cerminatto se adaptaron muy bien a las posiciones de aleros, siendo importantes en el andamiaje del equipo. Nahuel Amichetti fue una buena opción como relevo en la zona pintada. Párrafo aparte para los juninenses Tobías Frachela, Franco Lombardi y Bruno Conti, otras apuestas de la nueva comisión directiva que encabeza Miguel Had y que quiere generar ese sentido de pertenencia, algo que vienen logrando.

Cambio de entrenador

Ciclista también experimentó a mitad de temporada la salida de su entrenador.

Según informó en su momento el Club Ciclista de manera oficial, Leonardo Costa se fue de común acuerdo por "razones estrictamente económicas" y eso posibilitó la llegada de Juan Manuel Japez.

Con el platense, que tuvo varios años en las inferiores, se vio otro equipo. Con más compromiso en defensa y jugando más corridos los sistemas de juego aprovechando a la ficha extranjera y tratando de soltar a los tiradores y su media cancha.

Logró mantener al equipo en play-off aún con un extranjero menos, que eso en la Liga Argentina es dar bastante ventaja.

El rival

Por último, se puede decir que Ciclista no va a tener un rival fácil. Atenas de Patagones se armó para pelear arriba y así tiene la obligación de hacerlo.

Lo dirige Carlos Romano, un histórico del básquetbol nacional (supo dirigir a Ciclista) y además, se encuentra en su plantel el juninense y ex Argentino, Joaquín Gamazzo. También hay dos ex jugadores del “turco”, como Emiliano Agostino y Ariel Pau.

Es un rival con experiencia pero Ciclista Juninense buscará la forma para hacer un buen papel.

Las fechas

Las serie se jugarán de la siguiente forma

Octavos de final conferencia

19; 21 (visitantes los de debajo de la tabla); 24; 26 y 28 de abril

Cuartos de final conferencia

3; 5; 8; 10; y 12 de mayo

Semifinales conferencia

17; 19; 22; 24 y 26 de mayo

Finales conferencia

31 de mayo; 2; 5; 7 y 9 de junio

Final torneo

14; 16; 21; 23 y 26 de junio.