Ciclista enfrentará a Atenas de Patagones

Ciclista Juninense hizo un gran partido anoche en General Roca, Río Negro, a pesar de perder ante Del Progreso por 94 a 87.

Básicamente jugó un segundo tiempo impecable, manejando un volumen de goles muy importante de cara a los play off que se avecinan. Notable trabajo del Guante, Maximiliano Tamburini, siendo segundo goleador del equipo con 16. Maximiliano Ríos, garantido, con 24.

El rival

Ciclista Juninense enfrentará a Atenas de Carmen de Patagones, el 19 y 21 allá, 24 y 26 del corriente en nuestra ciudad. De haber desempate, la serie se define en el Sur el 28.

Anoche

Barrio Parque 87 vs Independiente (Sde) 60

Estudiantes (Ola) 81 vs Rocamora 73

Gimnasia (La Plata) 72 vs Deportivo Viedma 75

La Unión 75 vs Racing (Ch) 83

Parque Sur 60 vs Platense 75

Petrolero 53 vs Atenas 72

Rivadavia (Mza) 79 vs Centro Español 82

Hindú Club 89 vs Echagüe 76



Hoy (última fecha)

21.30 Ameghino vs Independiente (Sde)

21.30 Barrio Parque vs San Isidro

21.30 Deportivo Norte vs Sp América

21.30 Lactear Tf vs Central (Ceres)

21.30 Oberá Tc vs Echagüe

21.30 Salta Basket vs Unión (Sf)

21.30 Villa San Martín vs Hindú Club