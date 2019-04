Ciclista Juninense cierra la gira en Río Negro

Ciclista Juninense tiene una dura prueba esta noche desde las 21.30 cuando enfrente a Del Progreso de General Roca, Río Negro. El equipo que dirige el Juninense Daniel Jaule también está clasificado a Play-Off y tratará de hacer fuerte su localía. Por su parte, los dirigidos por Juan Manuel Japez buscarán terminar con éxito esta gira que lo vio ganador ante Petrolero y perdedor ante Español Plottier. Dirigen Cristian Salguero, Guillermo Grondona y Franco Buscaglia.

Posibles rivales

Ciclista Juninense definirá esta noche su rival en Play-off. Es muy factible que le pueda llegar a tocar Centro Español Plottier. El verdirrojo, de ganar puede quedar 10mo y en caso de perder podría bajar al puesto 12. Los otros elencos que le pueden tocar dándose una serie de resultados son Atenas de Patagones, Rivadavia de Mendoza y Rocamora.



Hoy

21.30 Barrio Parque vs Independiente (Sde)

21.30 Del Progreso vs Ciclista

21.30 Estudiantes (Ola) vs Rocamora

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Deportivo Viedma

21.30 La Unión vs Racing (Ch)

21.30 Parque Sur vs Platense

21.30 Petrolero vs Atenas

21.30 Rivadavia (Mza) vs Centro Español

22 Hindú Club vs Echagüe

Viernes 12 (última fecha)

21.30 Ameghino vs Independiente (Sde)

21.30 Barrio Parque vs San Isidro

21.30 Deportivo Norte vs Sp América

21.30 Lactear Tf vs Central (Ceres)

21.30 Oberá Tc vs Echagüe

21.30 Salta Basket vs Unión (Sf)

21.30 Villa San Martín vs Hindú Club