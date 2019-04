Batacazo de Argentino ante Peñarol

Argentino obtuvo anoche una victoria clave sobre Peñarol de Mar del Plata por 81 a 74. El Milrayitas es un rival directo por la permanencia, con la diferencia a favor del Turco que le ganó las dos veces que jugaron.

El partido fue parejo en todo su desarrollo. La virtud de Argentino fue sostener el goleo por encima de los 20 en el complemento, lo que le aseguró la victoria.

Gastón García, Guido Mariani y Arkeem Joseph le dieron vida al Azul de Movida para ganar el primer cuarto 22-19.

Pero se quedó sin gol en los segundos diez minutos y Peñarol sacó una luz de diferencia al cierre del primer tiempo que le permitió irse al descanso con cierto margen de traquilidad: 41-36. El juninense Damián Tintorelli fue clave en este pasaje del partido.



Tras el receso, Argentino recuperó la diferencia en base a una buena defensa y levantando la puntería en ataque. Juan Cangelosi fue clave en el goleo, una mano de Jonatan Slider y Gastón García que cerró el cuarto con un triplazo para dejar el juego en tablas: 60-60.

Ya el partido fue otro en el último cuarto. Peñarol chocó contra sus propios errores -y los del banco- al no clarificar las ofensivas. Argentino -con dificultades también- fue paciente poniendo la bola en la pintura y sacándo réditos cortos pero efectivos, fundamentalmente en los tres minutos finales. Bien Arkeem Joseph, Juan Cangelosi y Gastón García que jugó un partidazo.

Argentino supo cerrar el cotejo en los instantes finales y se trajo más que dos puntos de vuelta a Junín.

Recién el lunes llega Ferro, una final en Las Morochas.

Anoche

Peñarol 74 vs Argentino 81

Comunicaciones 86 vs Atenas (Cba) 73

Hoy

21 Hispano vs Ferro

21.30 Boca vs Quimsa

21.30 Libertad vs Quilmes

22 La Unión Fsa vs Weber Bahía

Jueves 11

20 Obras vs Olímpico

21.30 Gimnasia (Cr) vs San Lorenzo

21.30 San Martín vs Atenas (Cba)

Viernes 12

21 Estudiantes (C) vs Quilmes

21 Hispano vs Quimsa

21.30 Libertad vs Peñarol

21.30 Regatas vs Weber Bahía

Le resta en abril

15/4 (L) Obras Sanitarias

22/4 (L) Atenas

27/4 (V) Hispano Americano

29/4 (V) Ferro Carril Oeste

30/04 (L) San Lorenzo

En mayo

03/5 (L) Estudiantes Concordia

05/5 (L) Quimsa SdE

12/5 (L) Weber Bahía