Derrota de Ciclista frente a Centro Español en Plottier

Ciclista Juninense no pudo contra el poderoso Centro Español y fue goleado anoche en Plottier por 102-76.

Ya desde el primer cuarto el local se adueñó del partido con casi 30 goles en diez minutos (Henry, Wilkerson y Martínez, indetenibles). Y redondeó un primer tiempo de 47-28 con mucho más de sus extranjeros Wilkerson y Henry.

Nada que hacer en el complemento para el Verdirrojo. Centro Español estiró las diferencias y se manejó cómodo en su casa. Mañana Ciclista juega en Río Negro, contra Del Progreso.

Anoche

Centro Español 102 vs Ciclista 76

Platense 60 vs Deportivo Viedma 53

Ameghino 102 vs Central (Ceres) 86

Gimnasia (La Plata) 65 vs Rocamora 58

Parque Sur 70 vs Racing (Ch) 92

Rivadavia (Mza) 82 vs Atenas 71

Hoy

21 Sp América vs Oberá Tc

21.30 San Isidro vs LactearTf

21.30 Villa San Martín vs Echagüe

Miércoles 10

21.30 Barrio Parque vs Independiente (Sde)

21.30 Del Progreso vs Ciclista

21.30 Estudiantes (Ola) vs Rocamora

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Deportivo Viedma

21.30 La Unión vs Racing (Ch)

21.30 Parque Sur vs Platense

21.30 Petrolero vs Atenas

21.30 Rivadavia (Mza) vs Centro Español

22 Hindú Club vs Echagüe

Viernes 12

(última fecha)

21.30 Ameghino vs Independiente (Sde)

21.30 Barrio Parque vs San Isidro

21.30 Deportivo Norte vs Sp América

21.30 Lactear Tf vs Central (Ceres)

21.30 Oberá Tc vs Echague

21.30 Salta Basket vs Unión (Sf)

21.30 Villa San Martín vs Hindú Club