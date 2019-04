Batacazo de Santa Alicia ante Sarmiento

Santa Alicia dio la nota en la jornada de ayer al derrotar a Sarmiento por 57 a 54. En el Verde no jugó Julio Mázzaro, quien se encontraba con la selección U17 en Bahía Blanca. Detalle:

Resultados

El Rejunte 57 Vs Villa Belgrano 71

Las Morochas 66 Vs Porteño 62

Atsa 43 Vs Canarios 72

Juninbásquet 56 Vs La Jaula 58

Sarmiento 54 Vs Sta Alicia 57

Los Indios 82 Vs La Meca 70

Libre Maxijunín

Próxima fecha

Maxijunín vs Villa Belgrano

Juninbásquet vs La Meca

El Rejunte vs Santa Alicia

Los Indios vs Canarios

Sarmiento vs Porteño

Atsa vs Las Morochas

Libre: La Jaula del Tío.