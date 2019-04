Argentino tampoco pudo ganarle a Quilmes

Argentino sigue sin ganar en esta gira. Anoche perdió ante Quilmes por 76-65. El Cervecero se quedó con mucho más que dos puntos: la diferencia de goles a favor, por si acaso.

Buen arranque de Argentino 8-0 con Guido Mariani como estandarte ofensivo, apoyado por los extranjeros. Luego se quedó sin gol y recuperó la memoria sobre el cierre para ganar 17-15.

Pero las lagunas volvieron en el segundo cuarto. Magros ocho goles lo dejaron abajo 33-25 al cierre del primer tiempo. Lucas Ortiz, indetenible para la defensa juninense.

En el complemento, básicamente en el último cuarto, los extranjeros de Argentino no respondieron con el goleo y mucho menos defensivamente. Hasta Vasirani volcó una pelota en el cierre del juego entrando como pancho por su casa. Entonces todo fue mucho más complicado, cuesta arriba. Cuando Argentino logró achicar los números y se puso a 1 (56-55) no existió compromiso en defensa para sostener el resultado. Así, imposible ganar.

Mañana Argentino enfrenta a Peñarol en el mismo escenario deportivo.

Anoche

Ferro 106 vs San Lorenzo 69

Quilmes 76 vs Argentino 65

San Martín 90 vs Estudiantes (C) 84

Hoy

20 Obras vs Quimsa

21 Instituto vs Gimnasia (Cr)

Martes 9

21 Peñarol vs Argentino

21.30 Comunicaciones vs Atenas (Cba)

Miércoles 10

21 Hispano vs Ferro

21.30 Boca vs Quimsa

21.30 Libertad vs Quilmes

22 La Unión Fsa vs Weber Bahía

Jueves 11

20 Obras vs Olímpico

21.30 Gimnasia (Cr) vs San Lorenzo

21.30 San Martín vs Atenas (Cba)

Viernes 12

21 Estudiantes (C) vs Quilmes

21 Hispano vs Quimsa

21.30 Libertad vs Peñarol

21.30 Regatas vs Weber Bahía

Le resta en abril

09/4 (V) Peñarol MdP

15/4 (L) Obras Sanitarias

22/4 (L) Atenas

27/4 (V) Hispano Americano

29/4 (V) Ferro Carril Oeste

30/04 (L) San Lorenzo