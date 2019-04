Argentino buscará rehabilitarse en Mar del Plata

Argentino de Junín juega esta noche en Mar del Plata el primero de la serie de dos cotejos, por la Liga Nacional de Básquetbol.

Enfrenta desde las 21 a Quilmes en el estadio mundialista “Islas Malvinas” de la “Ciudad Feliz”.

El elenco “turco” necesita ganar para poder reacomodarse con los del fondo y, hoy por hoy, Quilmes es un rival directo por la permanencia en la categoría.

Dirigen el capitalino Pablo Estévez, el pilarense Sebastián Moncloba y el chubutense Julio Dinamarca.

Hoy

20 Ferro vs San Lorenzo

21 Quilmes vs Argentino

21 San Martín vs Estudiantes (C)

22 Olímpico vs Libertad

Lunes 8

20 Obras vs Quimsa

21 Instituto vs Gimnasia (Cr)

Martes 9

21 Peñarol vs Argentino

21.30 Comunicaciones vs Atenas (Cba)

Miércoles 10

21 Hispano vs Ferro

21.30 Boca vs Quimsa

21.30 Libertad vs Quilmes

22 La Unión Fsa vs Weber Bahía

Jueves 11

20 Obras vs Olímpico

21.30 Gimnasia (Cr) vs San Lorenzo

21.30 San Martín vs Atenas (Cba)

Viernes 12

21 Estudiantes (C) vs Quilmes

21 Hispano vs Quimsa

21.30 Libertad vs Peñarol

21.30 Regatas vs Weber Bahía

Argentino en abril

07/4 (V) Quilmes MdP

09/4 (V) Peñarol MdP

15/4 (L) Obras Sanitarias

22/4 (L) Atenas

27/4 (V) Hispano Americano

29/4 (V) Ferro Carril Oeste

30/04 (L) San Lorenzo

En mayo

03/5 (L) Estudiantes Concordia

05/5 (L) Quimsa SdE

12/5 (L) Weber Bahía