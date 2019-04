Ciclista, con el objetivo cumplido, visita a Petrolero

Ciclista Juninense cumplió su objetivo de llegar a playoff y ahora tiene que afrontar la gira por Neuquén y Río Negro. Su primer rival será esta noche Petrolero, el equipo que dirige Federico Brun.

El verdirrojo ahora jugará sabiendo que puede evitar algún cruce, aunque hay que ver cómo se desarrollan las últimas fechas y más en la Liga Argentina, que es una competición muy pareja.



Volvió Thomas

Con respecto al único partido que jugaron esta temporada hay un solo cambio: en Junín, ganó Petrolero 68-66, por lo que se espera que en su casa se haga todavía más fuerte. Pero además aquella vez jugó sin John Albert Thomas, que después de una pequeña pelea con los dirigentes volvió al plantel.

También hay que aclarar que en ese partido en Ciclista todavía jugaba Travion Leonard (luego cortado y sin reemplazante) y dirigía Leonardo Costa (hoy está Manuel Japez).

Hoy

20 Sp América vs Villa San Martín

21.30 Petrolero vs Ciclista

21.30 Rocamora vs Racing (Ch)

Domingo 7

20 Deportivo Norte vs Oberá Tc

20.30 Estudiantes (Ola) vs Del Progreso

Lunes 8

21 Centro Español vs Ciclista

21 Platense vs Deportivo Viedma

21.30 Ameghino vs Central (Ceres)

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Rocamora

21.30 Parque Sur vs Racing (Ch)

21.30 Rivadavia (Mza) vs Atenas

Martes 9

21 Sp América vs Oberá Tc

21.30 San Isidro vs LactearTf

21.30 Villa San Martín vs Echagüe



Miércoles 10

21.30 Barrio Parque vs Independiente (Sde)

21.30 Del Progreso vs Ciclista

21.30 Estudiantes (Ola) vs Rocamora

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Deportivo Viedma

21.30 La Unión vs Racing (Ch)

21.30 Parque Sur vs Platense

21.30 Petrolero vs Atenas

21.30 Rivadavia (Mza) vs Centro Español

22 Hindú Club vs Echague

Viernes 12

(última fecha)

21.30 Ameghino vs Independiente (Sde)

21.30 Barrio Parque vs San Isidro

21.30 Deportivo Norte vs Sp América

21.30 Lactear Tf vs Central (Ceres)

21.30 Oberá Tc vs Echagüe

21.30 Salta Basket vs Unión (Sf)

21.30 Villa San Martín vs Hindú Club