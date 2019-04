Goleada de Weber sobre Argentino

Weber Bahía goleó anoche a Argentino por 89-66 y lo complicó aun más en la tabla posicional. Le llegó a sacar 27 de diferencia (68-41).

Solamente el partido tuvo razón de ser en el primer cuarto, donde el Azul logró capacidad de reacción para campear el temporal.

Argentino recibió 4 triples en 6 minutos y de estar controlando el partido, pasó a estar 14-11 abajo. Huarte consumió su primer tiempo muerto donde pidió compromiso en la defensa. Así salió adelante el Turco que acomodó las cosas al cierre del primer cuarto 20-19, repuntando en el goleo con Arkeem Joseph, Juan Cangelosi, Guido Mariani y Jonatan Slider.

Pero en el segundo cuarto volvieron las distracciones defensivas, muy poco compromiso en los ajustes a las marcas y Weber Bahía se disparó nuevamente: 40-27. Ofensivamente Argentino no la metió ni con la mano (8 puntos).



Y en el tercer cuarto el Turco no hizo muchos puntos más (14). Inviable ganar un partido así.

Facundo Corvalán se despachó con 9 goles en un pasaje sensacional (que extendió del cuarto anterior) y burló permanentemente a la defensa juninense para un parcial de 66 a 41.

El último cuarto estuvo de más. Weber esperando la chicharra, cambiando doble por doble y Argentino corriendo de atrás.

Ahora el Azul viaja a Mar del Plata. Mañana lo aguarda Quilmes y el martes Peñarol.

Hoy

20 Atenas (Cba) vs Gimnasia (Cr)

Domingo 7

20 Ferro vs San Lorenzo

21 Quilmes vs Argentino

21 San Martín vs Estudiantes (C)

22 Olímpico vs Libertad

Lunes 8

20 Obras vs Quimsa

21 Instituto vs Gimnasia (Cr)

Martes 9

21 Peñarol vs Argentino

21.30 Comunicaciones vs Atenas (Cba)

Argentino en abril

07/4 (V) Quilmes MdP

09/4 (V) Peñarol MdP

15/4 (L) Obras Sanitarias

22/4 (L) Atenas

27/4 (V) Hispano Americano

29/4 (V) Ferro Carril Oeste

30/04 (L) San Lorenzo

En mayo

03/5 (L) Estudiantes Concordia

05/5 (L) Quimsa SdE

12/5 (L) Weber Bahía