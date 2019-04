Argentino juega en Bahía Blanca

Argentino visita hoy Bahía Blanca, iniciando una serie de tres partidos fuera de casa. El cotejo va televisado por TyC Sports desde las 19 y lo dirigen los cordobeses Sergio Tarifeño-Alberto Ponzo y el capitalino Oscar Brítez.

Hoy

19 Weber Bahía vs Argentino (TV)

21.30 Regatas vs Estudiantes (C)

22 San Lorenzo vs Instituto

22 Quimsa vs Libertad

Sábado 6

20 Atenas (Cba) vs Gimnasia (Cr)



Domingo 7

20 Ferro vs San Lorenzo

21 Quilmes vs Argentino

21 San Martín vs Estudiantes (C)

22 Olímpico vs Libertad

Lunes 8

20 Obras vs Quimsa

21 Instituto vs Gimnasia (Cr)



Martes 9

21 Peñarol vs Argentino

21.30 Comunicaciones vs Atenas (Cba)

Argentino en abril

05/4 (V) Weber Bahía (TV)