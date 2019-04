Tamburini: “Logramos el objetivo tres fechas antes, estamos felices”

Ciclista Juninense logró su primer objetivo en la temporada, que era clasificar a playoff. Lo hizo tres fechas antes del final de la fase regular, tras una nueva derrota de Petrolero. El verdirrojo pudo ganar juegos claves como local en la última etapa y por eso ahora está cómodo en la tabla y va tranquilo a la gira por el sur.

La palabra del capitán

El juninense Maxi Tamburini comenzó diciendo que "estoy muy contento, el equipo se merecía este logro. Es un grupo muy trabajador y pasamos muchos contratiempos que sobrellevamos de la mejor manera. Estuve en diferentes etapas en Ciclista, pero el presidente fue muy claro este año: sanear económicamente al club y en lo deportivo luchar cada partido, los play-off era un regalo. Se nos dio, pero no vino de casualidad. Hubo mucho trabajo".

El tirador, que la última temporada jugó en Ameghino de Villa María, fue claro al analizar: "La Liga Argentina es durísima, muy pareja. Nosotros estamos jugando con un extranjero menos, se nos fue el DT a mitad de temporada y ahora quedó Manu Japez haciendo un gran laburo con 28 años, no es para cualquiera. Cumplimos el objetivo 3 fechas antes, todo es positivo de acá en más. También me pone feliz por la gente"

Sobre su actuación personal, también se mostró conforme: "Estoy muy feliz con el equipo. Se dio mi vuelta, pude disfrutar del cariño de la gente. Siento que cumplí con mi trabajo, que aporto, que estoy cómodo. Lamentablemente tuve la mala fortuna de la lesión en el isquiotibial y una intoxicación muy fuerte que me llevó varios días de recuperación y estoy volviendo bien. Agradezco a mis compañeros y cuerpo técnico por hacerme sentir tan importante"

A los 22 años ser capitán no debe ser nada facil y al respecto mencionó: "Es un rol que me propuso Leo Costa y lo acepté. Lo tomé como un tremendo halago. Para mí es un orgullo estar en mi club como capitán. Cuando Migui (Had) me propuso volver, sabía que era a luchar desde la humildad y el trabajo y hasta ahora salió todo redondo. Esta temporada sobre todo me hizo crecer como persona, ahora tengo que estar más pendiente de mis compañeros y de mantener cierto orden dentro de las reglas grupales".

Por último no se quiso precipitar pensando en el futuro:"Nuestra meta ahora es el partido a partido. Vamos por más. Todavía nos queda la gira por Neuquén y Río Negro. Ya estamos trabajando pensando en Petrolero, nuestro primer objetivo. Lo que pase después, con el rival que nos toque, lo pensaremos en su momento. Ahora los jugadores tenemos que prepararnos y los hinchas disfrutar porque ellos también acompañaron de una manera increíble y ver que Ciclista siempre está en play-off y es un club grande debe ser reconfortante. La situación por como está todo no ayuda, a Ciclista le cuesta mucho todo, como a otros clubes de barrio. Entonces cada pequeño objetivo logrado es un logro que hay que disfrutar".